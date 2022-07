Britse mindervalide vrouw mist vlucht door 'blunder’ luchthavenpersoneel

Ryanair buigt verlies om in winst, maar herstel blijft “broos”

Het is Ryanair gelukt om afgelopen kwartaal weer winst te maken, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een stevig verlies in de boeken ging. Volgens financieel directeur Neil Sorahan is het herstel uit de coronacrisis bij de Ierse prijsvechter nog wel “broos”. De vraag naar vliegtickets blijft “onderhevig” aan de nieuwsstromen rond corona en de oorlog in Oekraïne.

