Britse krant zet Gent in top tien van charmantste kerststeden Karen Van Eyken

19u14

Bron: The Guardian 260 Thinkstock Een feeërieke kerstsfeer in Gent. Reizen Nu de Sint in het land is, staat ook de kerstman stilaan te trappelen van ongeduld om zijn opwachting te maken. De gerenommeerde Britse krant 'The Guardian' heeft daar niet op gewacht om haar favoriete kerststeden op te lijsten. En ook Gent is van de partij.

Volgens het Britse dagblad is Gent zelfs een niet te missen stop tijdens een shoppingtrip met kerst. De stad heeft immers veel minder dan Brugge te lijden onder de gekende kerstdrukte, is minder mondain dan Antwerpen en toch kan Gent bezoekers bijzonder charmeren met uitermate gezellige cafés, middeleeuwse en neogotische architectuur en creatief design. "Gent heeft alles voor een fantastische citytrip tijdens de winter", vindt The Guardian.

Zo raadt de krant aan om eens in een kerk te eten (Parnassus aan de oude Houtlei) of om een glas Kerst Pater te drinken bij De Dulle Griet op de Vrijdagmarkt.

De andere favoriete steden van The Guardian tijdens de kerstperiode zijn: Lissabon, Rijsel, München, Kopenhagen, Ledbury, Glasgow, Wenen, Napels en Amsterdam.