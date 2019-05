Britse klimmer waarschuwt in video voor drukte op Everest, net voor die hem fataal wordt sam

27 mei 2019

12u37

Eergisteren overleed de Brit Robin Haynes Fisher op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Het was vorige week zo druk op de top dat files ontstonden, iets waarvoor Fisher zelf nog waarschuwde in zijn laatste bericht op Instagram.

De 44-jarige Fisher overleed op een hoogte van 8.600 meter tijdens de afdaling van de top. Hij lijkt ten prooi te zijn gevallen aan hoogteziekte in de zogenaamde ‘zone des doods’, waar de hoeveelheid zuurstof in de lucht gevaarlijk laag is. Zonder extra zuurstof kunnen klimmers slechts een paar minuten overleven op de top.



“Hij overleed door uitputting na een lange klim en moeilijke afdaling”, zegt Murari Sharma van Everest Parivar Treks, het bedrijf dat Fishers logistiek regelde. “Hij was aan het afdalen van de top met zijn sherpagidsen toen hij plots flauwviel.” De gidsen verwisselden Fishers zuurstoffles nog en gaven hem water, maar tevergeefs.

Files

De man uit Birmingham is al de achtste klimmer die dit seizoen het leven laat op berg, en de achttiende dit jaar in het Himalayagebied in Nepal. Ook aan de kant van Tibet vielen al doden. Vorige week dook nog een schokkende foto op van een lange wachtrij aan de top van de Everest. Vanwege het slechte weer waren de beklimmingen beperkt tot enkele dagen, en werden problemen nog verergerd door het gebrek aan ervaring bij sommige teams, vertelt berggids Adrian Ballinger aan CNN.

Toen het weer gunstig werd, waagden meer dan driehonderd mensen zich aan de klim, waardoor boven een file ontstond, net in die ‘zone des doods’. Mogelijk heeft de wachttijd bijgedragen aan de dood van twee klimmers, want naast de lage zuurstofgraad kampen klimmers ook met de ijzige temperaturen.

Drukte

Fisher schreef in zijn laatste bericht op Instagram nog hoe hij zijn plannen had aangepast om de drukte vermijden. “Met een enkele weg naar de top, kan oponthoud door de drukte fataal zijn”, luidde het. “Dus ik hoop dat mijn beslissing om te gaan voor de 25ste betekent dat er minder mensen zijn. Tenzij dat natuurlijk alle anderen ook wachten.”

Ballinger zegt dat mensen officieel overlijden aan uitputting, maar dat dat meestal betekent dat hun zuurstof op is nadat ze te veel op extreem grote hoogte hebben doorgebracht. “Deze overlijdens waren volledig vermijdbaar”, zegt hij. “En ze werden veroorzaakt door inschattingsfouten in een moeilijk seizoen met lastig weer.”

Ultieme uitdaging

“Hij heeft zijn doel bereikt”, reageert Fishers vriendin Kristyn Carriere. Zij trok met hem mee tot aan het basiskamp en nam dan deel aan een trektocht. “Mijn hart is gebroken. Het was zijn ultieme uitdaging.”