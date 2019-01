Britse horrortoeristen moeten Nieuw-Zeeland verlaten na spoor van vernieling, diefstal en continue provocatie: “Wij wilden gewoon de Hobbits zien” Karen Van Eyken

16 januari 2019

18u27

Bron: New Zealand Herald, The Times, News.com.au, Bild 0 Reizen Nog voor de uitgebreide Britse familie voet aan de grond zette in Nieuw-Zeeland, was het al hommeles in het vliegtuig. Daarna volgden de schermutselingen zich in sneltempo op. De toeristen hebben het zo bont gemaakt dat ze een bevel hebben gekregen om het land te verlaten.

De volwassen leden van de zeskoppige familie uit Liverpool waren voortdurend beschonken, lieten een spoor van afval achter, stalen en provoceerden. De kinderen beschimpten wildvreemden die hen terechtwezen. Het werd zo erg dat de autoriteiten zich genoodzaakt voelden om in te grijpen.

Het begon al op de heenvlucht naar Auckland op 11 januari. Hoog in de lucht kwam het tot geschreeuw en gescheld.

“Ergste vlucht ooit”

Een passagier ventileerde zijn ongenoegen tegenover de lokale krant New Zealand Herald: “Een dochter van het gezin verhinderde dat de andere passagiers naar hun zitplaats konden gaan door in het midden van het gangpad te blijven staan. Eens het vliegtuig was opgestegen, vielen ze continu de crew lastig en vroegen om bier en eten. De kinderen liepen steeds heen en weer en dit ging gepaard met het nodige geroep en geschreeuw. Na de landing lieten ze wat kleertjes achter van hun baby. Wellicht zaten er ook uitwerpselen in. Het stonk verschrikkelijk. Dit was de ergste vlucht die ik ooit heb meegemaakt.”

Eens geland op Nieuw-Zeelandse bodem ging het van kwaad naar erger. Op het strand gedroegen ze zich als een zootje ongeregeld. Ze dronken zich lazarus, lieten een hoop afval achter en bedreigden andere strandgangers die er iets durfden van te zeggen. Krista Curnow (26) die verkeerdelijk dacht dat het om een Ierse familie ging, maakte het van nabij mee. “Alle volwassenen leken dronken”, schreef ze op Facebook. “We hebben hen gesmeekt om op te ruimen. Hun antwoord: ‘Indien we daar een probleem mee hadden, moesten we maar zelf hun rommel opruimen’. Daarna werden ze gewelddadig. Zelfs de oma en een kind van het gezelschap bedreigden ons.” De vrouw deelde ook twee video’s van de schermutselingen die al snel viraal gingen.

Vervolgens kwamen nieuwe wapenfeiten van de ‘horrortoeristen’ aan het licht. Zo zouden ze de rekening niet hebben betaald in meerdere restaurants en bedreigden ze het personeel. De toeristen stalen zonnebrillen en energiedranken en vielen journalisten aan die hun licht kwamen opsteken.

Het zat de Nieuw-Zeelanders zo hoog dat ze een petitie startten om de balorige vakantiegangers uit te wijzen.

De familie was zich nochtans van geen kwaad bewust. Aan lokale media vertelden de gezinsleden dat “ze gewoon naar Nieuw-Zeeland waren gekomen om de Hobbits te zien”. Maar voor de autoriteiten was de maat duidelijk vol. De toeristen hebben het bevel gekregen om het land te verlaten. Doen ze dit niet vrijwillig, dan zullen ze op het vliegtuig worden gezet en weer naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen.