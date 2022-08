British Airways schrapt 10.000 vluchten van en naar Heathrow

Vriendin­nen Jolien en Magali overnach­ten in het midden van een meer: “Je zit hier volledig in de natuur”

Een nachtje op hotel aan zee of in een chalet in de Ardennen: sommige Vlamingen willen net wat meer avontuur op vakantie. Wij gingen langs bij enkele Vlamingen die dit jaar voor een bijzondere vakantieplek gekozen hebben. Beste vriendinnen Jolien en Magali gingen overnachten op een vlot op het Donkmeer in Berlare.

9 augustus