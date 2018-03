Brian gaf zijn dik betaalde job op om voltijds air miles te verzamelen. Nu vliegt hij spotgoedkoop de wereld rond in eerste klasse avh

18 maart 2018

07u23

Bron: thepointsguy.com; Business Insider 0 Reizen Brian Kelly (33) had een dik betaalde job bij de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Toch besloot hij om ontslag te nemen en zich volledig toe te leggen op zijn passie: air miles verzamelen. Intussen vliegt hij voor 63 euro van Hongkong naar San Francisco en voor 14 euro van New York naar Londen, in eerste klasse!

Hoewel Brian dankzij zijn vader op zijn 12e al de microbe van de air miles te pakken had, wist hij op zijn 22e nog niet hoe hij er zijn beroep van kon maken. In 2007 werd hij aangenomen in het HR-departement van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. “Ik word rijk”, dacht Brian, maar tijdens zijn eerste week begonnen de aandelenmarkten al te kraken. Niet veel later was de hele wereld in een financiële crisis gedompeld. In tegenstelling tot veel van zijn collega’s kon Brian wel zijn job houden, maar wekelijks moest hij mensen ontslaan. “Niemand was onvervangbaar”, vertelt Brian aan Business Insider.

Miljoen punten per jaar

Om te ontsnappen aan het hectische leven in New York deed Brian wat hij het allerliefste deed: reizen met air miles. “Ik verzamelde meer dan een miljoen punten per jaar”, zegt Brian. En omdat hij er zo goed in was, begon hij andere reizigers advies te geven. Voor een kleine commissie op het uitgespaarde bedrag, leerde hij mensen hoe ze het beste uit hun trip konden halen. Brian begon een blog over air miles met interessante tips en advies: thepointsguy.com was geboren.

If you use United miles you NEED to know about the Excursionist Perk- which allows you to get more out of your round trip redemptions. All the details in a post on the site right now Een foto die is geplaatst door null (@briankelly) op 28 jan 2018 om 19:46 CET

Megadeal

Het duurde niet lang voor Brian besefte dat er via affiliate marketing veel geld te verdienen viel met zijn blog: “Ik zat op een goudmijn zonder het te beseffen”, zegt Brian. Toen hij op een dag 24.000 euro verdiende met één blogpost begon het geld plots snel binnen te stromen. Na een megadeal van zes cijfers gaf Brian zijn job bij Morgan Stanley op. Sindsdien is zijn leven één groot avontuur.

In 2012 verkocht Brian zijn website, maar hij heeft wel nog alle creatieve controle. “Ik moet me geen zorgen meer maken over stress die met een start-up gepaard gaat. Ik kan me exclusief met de leuke dingen bezig houden.” Intussen blijft de site explosief groeien. “Elke maand stijgt de trafiek naar de website met 50 procent”, zegt Brian.

Next stop: Australia. 🇦🇺 @Briankelly relaxing on Emirates — A380-800 First Class Dubai to Sydney. 🛫 Een foto die is geplaatst door null (@thepointsguy) op 22 feb 2018 om 14:39 CET

Spotprijzen

Brians droomjob brengt hem naar de mooiste uithoeken van de wereld. Zo boekte hij voor 63 euro een eersteklassevlucht van Hongkong naar San Francisco en vliegt hij van New York naar Londen voor 13 euro.

“De grootste fout die mensen maken is opgeven nog voor ze zijn begonnen”, zegt Brian. “Google is je beste vriend. Zit op een zaterdag even neer met een kop koffie en leer jezelf hoe je vliegmijlen kan verzamelen.” Het komt er volgens Brian gewoon op aan een duidelijk doel voor ogen te hebben: “Mensen raken overweldigd, want niemand leert je zulke dingen. Wapen jezelf met informatie.”

$1,900 in fees, but worth every cent. Check out today's Facebook Live for the full showdown✈️✈️ Een foto die is geplaatst door null (@briankelly) op 20 apr 2017 om 03:54 CEST