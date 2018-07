Brengt nieuwe technologie een einde aan de strenge vloeistofregels voor handbagage? ADN

23 juli 2018

12u34

De strenge vloeistofregels waar we mee geconfronteerd worden als we het vliegtuig nemen, behoren binnenkort mogelijks tot het verleden. En dat dankzij nieuwe securityscanners.

Het is niet het favoriete moment van reizigers als ze aanschuiven bij de securitycontrole op de luchthaven: de verplichte doorzichtige plastic zakjes met een beperkt aantal mini-shampoos en mini-crèmes uit je handbagage moeten halen. Ook je laptop moet apart op de band.

Luchthavens testen nu nieuwe CT-scanners, waardoor dat weldra misschien allemaal niet meer moet. De scanners kunnen een veel gedetailleerder beeld geven van de inhoud van een koffer, waardoor vloeistoffen en elektrische apparaten niet meer uit de handbagage moeten als ze de controleband op gaan. Computertomografie-technologie –die ook wordt gebruikt voor scans in ziekenhuizen- zorgt ervoor dat röntgenscanners een 3D-beeld kunnen produceren van de bagage en ook eventuele explosieven kunnen detecteren.

Na eerdere tests op de Amsterdamse luchthaven van Schiphol en de JFK-luchthaven in New York, gaat nu ook de Londense luchthaven Heathrow de scanners uittesten. Het Britse Departement van Transport meldt dat het de technologie zes tot 12 maanden lang op Heathrow Airport gaat inzetten, op een beperkt aantal veiligheidsstroken. Sommige passagiers zullen hun koffers niet meer moeten uitladen.

“Als dit succesvol blijkt, kan dit ertoe leiden dat in de toekomst geen enkele passagier nog items uit zijn handbagage moet halen voor screening”, klinkt het. Op termijn kan de technologie ook een einde maken aan de 100 ml-limiet. De strenge regels rond vloeistoffen in handbagage kwamen er in 2006, na een verijdeld terreurplot met vloeibare bommen op trans-Atlantische vluchten.