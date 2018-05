Brandstofprijs voor vliegtuigen stijgt, touroperators rekenen extra toeslag aan Gunter Huyghe Tessa Rens

23 mei 2018

22u40

Bron: VTM Nieuws 0 Reizen Het vliegtuig nemen, wordt binnenkort duurder omdat de prijs van brandstof voor vliegtuigen fel is opgeslagen. De touroperators gaan alvast een toeslag aanrekenen. Het is daarnaast ook slechts een kwestie van tijd vooraleer ook de vliegtuigmaatschappijen hun ticketprijs zullen opslaan.

De olieprijs staat nu zelfs op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd. Het voorbije jaar werd de kerosineprijs daardoor maar liefst 55 procent duurder, onder meer door het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten.

En dat zullen dus ook de consumenten voelen. Zo zullen de touroperators een toeslag aanrekenen. “Die gaat van drie euro tot 13,40 euro per persoon en per traject”, zegt de woordvoerder van TUI. “Dat komt omdat de uitgerekende prijzen al in september vorig jaar zijn gepubliceerd en er nu een aanpassing komt aan de brandstofprijs van vandaag.” Bij Thomas Cook kan de toeslag per passagier oplopen tot 26 euro.

En de vliegtuigmaatschappijen?

Ook Ryanair liet gisteren uitschijnen dat het zijn ticketprijzen gaat verhogen omdat hun brandstoffactuur stijgt met 400 miljoen euro. Brussels Airlines houdt de boot voorlopig af. Daar zeggen ze dat ze de ticketprijzen niet gaan verhogen om competitief te blijven. Maar volgens experts zal het een kwestie van tijd zijn, omdat ze niet anders kunnen.