Woelige dag in heel Frankrijk: meer dan 2 miljoen mensen protesteerden tegen nieuwe pensioenplannen, vakbonden kondigen nieuwe stakingsdag aan op 31 januari

Meer dan twee miljoen mensen zijn vandaag in heel Frankrijk op straat gekomen om hun ongenoegen uit te drukken over de geplande pensioenhervormingen. Dat maakte Philippe Martinez, algemeen secretaris van de vakbond CGT bekend. De cijfers van de overheid liggen met 1,12 miljoen betogers dan weer iets lager. De vakbonden hebben ondertussen al een nieuwe actiedag aangekondigd. Die zal plaatsvinden op dinsdag 31 januari.

Een woelige dag vol met protesten in Frankrijk. Miljoenen mensen kwamen in heel het land op straat om te protesteren tegen de pensioenshervormingen die president Macron wil invoeren. In de hoofdstad alleen, waar de protestmars op de Place de la République startte, werden 400.000 mensen geteld, aldus CGT. Volgens cijfers van de verschillende prefecturen, kwamen 36.000 mensen samen in Toulouse, 26.000 in Marseille, 25.000 in Nantes, 23.000 in Lyon enzovoort. De cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken wijzen dan weer op 80.000 betogers in Parijs. Daarnaast werden 10.000 politieagenten en gendarmes ingezet, van wie 3.500 in de hoofdstad.

Volledig scherm © REUTERS

Traangas

In de hoofdstad heeft de politie traangas moeten inzetten tegen gemaskerde individuen die de ordediensten bekogelden. Dertig personen werden aangehouden. Ook in Lyon en Rennes maakte de politie melding van enkele schermutselingen.

De stakingsdag legde een groot deel van het Franse leven plat. Er was grote hinder op het openbaar vervoer. Ook op de luchthaven van Parijs-Orly staakten de luchtverkeersleiders en veel scholen bleven dicht. Volgens de betrokken vakbonden legde meer dan 42 procent van de onderwijzers in het lagere onderwijs het werk neer, in het hoger onderwijs liep dat percentage zelfs op tot 65 procent. In de olieraffinaderijen zou minstens driekwart van het personeel hebben gestaakt. De Eiffeltoren ging dicht en ook het veerbootverkeer tussen Calais en Dover werd lamgelegd.

In tal van steden werden grote demonstraties gemeld. De links-radicale vakbond CGT sprak van 25.000 betogers in Nantes. De beroemdste avenue van Marseille, La Canebière, zat volgens ooggetuigen propvol. Ook in Grenoble, Le Havre, Lyon, Rouen en Toulouse vonden grote betogingen plaats.

Volledig scherm Parijs © Getty Images

Vakbonden keren zich vooral tegen de plannen van de regering om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Pijnpunt is ook het aantal jaren dat men moet gewerkt hebben om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen.

Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Zijn regering vindt de hervormingen noodzakelijk door het stijgende aantal gepensioneerden. “Enkel zo kan de financiële haalbaarheid van de sociale zekerheid gevrijwaard worden”, klinkt het.

Volledig scherm © Getty Images

Franse regeringen worstelen al decennia met de pensioenhervorming. Macron liet vanwege felle protesten in 2020 al eens een hervormingsplan in een schuif verdwijnen. Zijn regering heeft nu ook geen meerderheid in het parlement meer.

Eind 1995 werd het land op die manier drie weken lang lamgelegd, toen waren er minstens een miljoen betogers in Parijs. Drie dagen later trok de regering de voorgestelde pensioenhervorming in.

Volledig scherm © AP