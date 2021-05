Onze reporter op Kreta, waar de eerste toeristen toestromen: “Eindelijk weer ademen”

Een azuurblauwe cocktail binnen handbereik, boekje lezen onder een strooien parasol: Bianca (28) uit Craiova in Roemenië zorgt voor het plaatje waar velen onder ons al maanden van dromen. “De Covid-winter was verschrikkelijk”, zegt ze. “Altijd maar binnen blijven, nooit kunnen uitgaan, vrienden en familie moeten missen en in mijn geval ook nog eens zonder werk vallen - ik heb een eigen eventbedrijfje… Toen bekend werd dat Griekenland vanaf 14 mei opnieuw toeristen zou verwelkomen, heb ik meteen een week Kreta geboekt. Vandaag is mijn vijfde dag en ik voel gewoon de energie in mijn lijf stromen. Nog twee dagen en ik ben klaar om thuis weer met een fris hoofd aan de slag te gaan. Enkele dagen zon, de frisse zeelucht en wat gesprekjes met mensen uit andere landen: het is een medicijn dat ik iedereen kan aanraden na al die lockdowns.”