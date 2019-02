Bouw van ‘muur’ rond vakantieoord Sharm-el-Sheikh doet wenkbrauwen fronsen Karen Van Eyken

20 februari 2019

12u24

De Egyptische autoriteiten zijn begonnen met de bouw van een betonnen barrière rond Sharm-el-Sheikh. De populaire badplaats heeft nog steeds moeite om toeristen te lokken na de terroristische aanslag op een Russisch passagiersvliegtuig in 2015. De omstreden muur moet een groter gevoel van veiligheid creëren.

De gouverneur van Zuid-Sinaï wil nochtans niet bevestigen dat er een betonnen barrière wordt aangelegd ondanks het feit dat er beelden bestaan die het tegendeel bewijzen. “Het is geen muur, wie heeft je dat verteld. We hebben geen muur”, verklaarde generaal Khaled Fouda.

Het ‘project’ bestaat uit een mix van hoge betonnen barrières van wel zes meter hoog en een 37 km lange omheining met prikkeldraad. Er zijn vier “mooie” poorten voorzien die toegang geven tot de stad, aldus de gouverneur. “De constructie is bedoeld om het vakantieoord te verfraaien en te beveiligen”, zei hij. “We doen dit om het toerisme aan te zwengelen en zo de toekomst van Sharm-el-Sheikh veilig te stellen.

In 2015 bestonden al soortgelijke plannen voor een muur rond de stad, maar ze werden toen niet uitgevoerd. De gouverneur weigerde te verklaren waarom het project nu wel wordt gerealiseerd.

“Niemand begrijpt het”

Kelly Walmsley, manager van het Rixos resort in Sharm el-Sheikh, zei dat ze geen informatie heeft gekregen over de werkzaamheden. “Om eerlijk te zijn, niemand begrijpt echt wat er gaande is,” zei ze.

Een bewoner, die anoniem wenste te blijven, zei dat de stad al beveiligd wordt door checkpoints en camera’s. “Voor ons inwoners is het een belachelijke maatregel. De schoonheid van deze plek zal ontsierd worden door een muur of een hek. Sharm-el-Sheikh staat bekend om zijn bergen en woestijn - dit onding zal het uitzicht compleet verpesten,” meende de bewoner. “Deze barrière zal geen enkel verschil maken op het vlak van de beveiliging. De muur zal mensen alleen maar meer irriteren en zal het terrorisme niet stoppen. Het is een slechte grap. Dit zal het toerisme niet vooruithelpen.”

De tijd dat toeristen massaal de weg vonden naar Sharm-el-Sheikh is al even voorbij. Sinds de bomaanslag op het toestel van Metrojet in 2015 heeft de toeristische sector het erg moeilijk. In de Sinaï-regio is er nog steeds een terreurdreiging en het reisadvies van Buitenlandse Zaken is dan ook negatief, behalve voor de “hotelregio rond Sharm-el-Sheikh”.

In juni vorig jaar maakten Brussels Airlines en Thomas Cook bekend tot nader order alle vluchten naar het vakantieoord te schrappen na een “veiligheidsanalyse”. Touroperator Tui voert nog wel vluchten uit naar Sharm-el-Sheikh.