Boudewijn Seapark pakt uit met gloednieuwe dolfijnenshow die sensibiliseert

08 mei 2018

16u35

Bron: Belga 0 Reizen Boudewijn Seapark pakt uit met een gloednieuwe dolfijnenshow die meer dan ooit ook een educatieve waarde heeft en mensen sensibiliseert. De show werd vandaag in première voorgesteld aan 1.600 kinderen. Het attractiepark investeerde een half miljoen euro, onder meer in een projectiescherm van 320 vierkante meter.

Vergeet de oude dolfijnenshows waar dolfijnen constant door hoepels springen en achter ballen moeten aanzwemmen. Boudewijn Seapark veranderde de jongste jaren zijn aanpak. De nadruk kwam daarbij op educatie te liggen.

Virtuele ontdekkingstocht

Die lijn trekt het Brugse attractiepark nu door met de nieuwe show 'Moana's Blue World'. Daarin speelt de jongste telg Moana een hoofdrol. Zij neemt de bezoeker mee op een virtuele ontdekkingstocht doorheen de evolutie van dolfijnen. Moana vertelt ook over de plasticsoep in de oceanen en over bedreigde diersoorten, en toont wat mensen kunnen doen om de vervuiling tegen te gaan.

In de show staan educatie, de liefde voor dieren en de natuur centraal. De dolfijnen spelen nog altijd een hoofdrol, maar worden nu geflankeerd door een projectiescherm van 40 meter breed en 8 meter hoog. "Dankzij de combinatie van video's over onder andere dolfijnen in de oceaan en het live zien van dolfijnen in het dolfinarium kunnen we onze doelgroep op een speelse manier sensibiliseren. Boudewijn Seapark mikt op een brede doelgroep van jonge kinderen, ouders én grootouders", aldus het attractiepark. Die aanpak is een primeur in Europa.

"Echte ambassadeurs"

"Het belangrijkste is dat we het publiek kunnen tonen hoe de dieren zich natuurlijk gedragen. Zo tonen we bijvoorbeeld op video hoe ze precies springen in de natuur en waarom, bijvoorbeeld om te jagen. Daarna tonen we die natuurlijke gedragingen in ons bassin. Dierenparken zijn verantwoordelijk voor educatie en deze dolfijnen zijn echte ambassadeurs voor de wilde dieren", aldus Sander van der Heul, hoofd van het dolfinarium. "We leren ook dat mensen beter moeten leren omgaan met de natuur, anders zijn er binnen enkele decennia misschien geen wilde dolfijnen meer."

De vorige show was al vijf jaar oud en dus aan vervanging toe. In die vijf jaar trok de show in het Boudewijn Seapark anderhalf miljoen bezoekers.