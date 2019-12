Martinique Gesponsorde inhoud Bossen, stranden, mangroves, tuinen en vulkanen: je vindt het allemaal in Martinique Aangeboden door Atout France

18 december 2019

08u00 0 Reizen Twee derden van de totale oppervlakte van Martinique is natuurreservaat. Bossen, stranden, mangroves, vulkanen, tuinen en de zee zijn allemaal even boeiend en indrukwekkend. Geniet van de natuur langs wandelpaden en zeilroutes.

Er zijn inderdaad minstens 6 goede redenen om naar Martinique te vliegen (deeplink naar artikel over redenen), en de schoonheid en diversiteit van fauna en flora zijn er alvast één van. Wie van natuurvakanties houdt, zal hier zijn of haar ogen uitkijken! Te land (met zo’n 180 km gemarkeerde wandelpaden) of ter zee (350 km kust) is de groene schat van Madinina of het Bloemeneiland absoluut indrukwekkend.

Maak kennis met de leguanen op het eilandje Chancel

Vanaf de Robert, in het centrale Atlantische gedeelte van Martinique, neemt Délice je mee aan boord van de Denebola, een geruisloze zeilboot, naar de eilandjes Madame en Chancel. Bezoekers nemen deel aan de maneuvers van de boot, krijgen een initiatie in mariene biologie en maken kennis met de vele Iguana delicatissima (of Antilliaanse leguaan) op het eilandje Chancel. Je kan je eigen lunch meenemen of kiezen voor een heerlijke picknick van lekkernijen uit de Creoolse keuken, gegarandeerd lokaal en biologisch. Als dat geen ecotoerisme is!

Neem een groene duik in de Balata-tuinen

Jean-Philippe Thoze werkt al meer dan 20 jaar aan de paadjes van de tuin, die hij als een schilderij inricht met 3.000 planten uit de hele wereld en liefst 300 verschillende palmbomen. Het bamboebos is spectaculair, evenals de hibiscustapijten, de porseleinrozen, de exotische waterlelies … Waar je ook kijkt, het blijft een lust voor het oog. Een brug tussen de toppen van de eeuwenoude bomen biedt een indrukwekkende wandeling met uitzicht op het bladerdak. En dat alles met het gefluit van de kolibries als achtergrondmuziek.

Ga wandelen rond de Montagne Pelée

In het noorden van het eiland kom je via het prachtige wandelpad la Trace du Nord uit bij een weelderige jungle. Vanuit Grand-Rivière ga je rond de Montagne Pelée, een vulkaan die nog steeds actief is. Daarna gaat het richting Anse Capot met een schitterend uitzicht op Cap Saint-Martin. Klim verder naar Morne à Lianes en zak daarna af naar Anse Couleuvre. Stop vooral niet, en ga verder tot aan Anse Lévrier en Anse à Voile. Deze stranden horen bij de mooiste stranden van Martinique, met het zwartste zand van het eiland. Reken in totaal op zo’n 5 à 6 uur stappen. De terugkeer naar Grand-Rivière gebeurt per skiff. Een echte sensatie!

Ga vogels spotten in de Baie du Trésor

Het natuurreservaat van het schiereiland Caravelle telt 150 plantensoorten, waaronder heel zeldzame, zoals de stranddruif. Bij de Baie du Trésor (Baai van de Schat) vind je mangrove-bomen in alle soorten die het eiland rijk is, en kan je wel 80 verschillende vogels spotten, zoals de spotlijster, de keerkringvogel en de geelkoptroepiaal. Je kan kiezen tussen twee afstanden: 2,5 km (1u30) of 7 km (3 à 4u).

Ontdek de schildpadden in Anse Noire

Het is ondenkbaar om Martinique te verlaten zonder een duik te hebben genomen in de kreek van Anse Noire, in de gemeente van Anses d’Arlet (zuidoosten). Spring van het houten ponton en maak kennis met de schildpadden en met het zeegras waar ze verzot op zijn!

Martinique stelt de bescherming van zijn milieu-erfgoed als prioriteit en engageert zich volop in acties ter bevordering, bescherming en animatie van zijn natuursites.