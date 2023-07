Bosbranden in Griekenland nemen af, maar brandweer blijft “op voet van oorlog”

Sinds twee weken is het land aan de Middellandse Zee ten prooi gevallen aan vuur. De grootste branden woeden op de toeristische eilanden Rhodos, Corfu, Evia en in het midden van Griekenland, in de streek van Volos aan de oostkust.

“Momenteel hebben we geen actieve brandhaard. De toestand verbetert, maar we blijven op voet van oorlog om de branden die nog woeden in te dammen”, zei een woordvoerder van de brandweer.

667 branden

De branden in alle regio’s van Griekenland zijn onder controle gebracht of geblust, bevestigt minister van Civiele Bescherming Vassilis Kikilias. De voorbije tien dagen werden volgens hem in heel het land 667 bos- en natuurbranden geteld.

Het brandgevaar blijft echter groot door de droogte en de hevige wind. Zo deelde de Civiele Bescherming een kaart van het land met het gevaar voor nieuwe bosbranden. Grote delen van het vasteland en vele eilanden zijn ingekleurd met de op een na hoogste alarmfase.

KIJK. Bosbrand veroorzaakt explosies in Grieks munitiedepot

“Iedereen begon te telefoneren”

In de omgeving van Volos bereikten de vlammen gisteren een kazerne van de luchtmacht bij het dorp Nea Anghialos en veroorzaakte het vuur een reeks ontploffingen in een munitiedepot. Elektra Grecos, een 50-jarige vrouw uit België die op vakantie is in haar geboortedorp Ano Lechonia, was op een strand vanwaar ze de rook van de brand kon zien. Ze vertelde dat de mensen op het strand opgeschrikt werden door de explosies en dat “iedereen begon te telefoneren om te weten te komen wat er aan de hand was”.

Deze ochtend was het vuur in de kazerne onder controle en konden de geëvacueerde inwoners van Nea Aghialos terugkeren naar hun woningen en winkels. Door de explosies waren sommige vensters wel weggeblazen.

Windstoten tot 60 km/u

De temperatuur in Griekenland liep in het weekend op tot 46 graden. Gisteren volgde een merkelijke daling, vandaag voorspelt de nationale weerdienst EMY temperaturen die niet boven de 37 graden gaan. Er worden wel windstoten tot 60 kilometer per uur verwacht, wat de branden kan aanwakkeren.

Tot nu toe kwamen vier mensen om het leven. Bijna 50.000 hectare bos en vegetatie is verwoest volgens schattingen van het Observatorium van Athene.