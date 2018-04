Bonden Air France plannen nieuwe stakingen LB

Drie Franse pilotenvakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 10 en 11 april. De bonden SNPL, SPAF en Alter besloten daartoe omdat de directie van Air France in recente besprekingen weigerde in te gaan op de eisen van de bonden voor een salarisverhoging.

De staking van 10 en 11 april is niet de enige die gepland staat. Ook op dinsdag 3 april en zaterdag 7 april staan werkonderbrekingen gepland. Afgelopen vrijdag en de vrijdag ervoor legden een deel van de piloten en het cabine- en grondpersoneel het werk ook al neer. In beide gevallen viel ongeveer een kwart van de vluchten uit.

Verschillende vakbonden eisen een loonsverhoging van 6 procent voor alle medewerkers van Air France. Ze stellen dat medewerkers nu nog nauwelijks meeprofiteren van de sterk verbeterde resultaten van de vliegmaatschappij. Het zusterbedrijf van KLM vindt die looneis onverantwoord en wil het geld liever steken in bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen.