Bobbejaanland breidt uit en krijgt spectaculaire nieuwe achtbaan

27 februari 2018

14u23

27 februari 2018

Bobbejaanland wordt 3.000 vierkante meter groter en krijgt een nieuwe themazone. Het gaat om de grootste investering in de geschiedenis van het park. En voor de durfals: er komt ook een nieuwe achtbaan.

Het attractiepark in Lichtaart (Kasterlee) opent volgend jaar een spectaculaire nieuwe achtbaan, een 'triple launch coaster'. Voor wie er zich niets kan bij voorstellen: een ritje bestaat uit drie lanceringen - vooruit, achteruit en weer vooruit - en een aantal lussen waar je heel even ondersteboven hangt (zie ook filmpje onderaan). Een gelijkaardig exemplaar staat sinds vorig jaar al in Bobbejaanlands zusterpark Slagharen in Nederland. De achtbaan daar is 33 meter hoog en haalt een topsnelheid van 95 kilometer per uur. Het exemplaar dat volgend voorjaar bij ons plezier moet brengen, wordt "de snelste, hoogste en steilste triple launch coaster met de meeste inversies van de Benelux", bevestigt directielid Peggy Verelst.

De nieuwe attractie komt te liggen in een nieuw stuk park van ongeveer 2 hectare groot. Daarvoor breidt het park 3.000 vierkante meter uit. Ook de spectaculaire rollercoaster 'Typhoon' en de 'Sledge Hammer' komen in die nieuwe zone te liggen.

De werken starten deze zomer al en moeten in het voorjaar van 2019 afgerond zijn. Hoeveel het kostenplaatje bedraagt, wil Bobbejaanland niet kwijt, "al gaat het om de grootste investering ooit".