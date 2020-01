Bob Dylan bouwt voormalige kerk in Nashville om tot cultuurcentrum kv

08 januari 2020

17u31

Bron: Belga Zo'n 50 jaar na het uitbrengen van zijn negende studioalbum 'Nashville Skyline', bouwt de Amerikaanse zanger-componist en Nobelprijswinnaar Bob Dylan (78) een voormalige kerk in Nashville om tot een cultuurcentrum.

Het centrum krijgt de naam ‘Heaven's Door Distillery And Center For The Arts’ en gaat nog dit jaar open, aldus de toeristische dienst van de Amerikaanse deelstaat Tennessee. De voormalige methodistische kerk in Elm Street wordt dan een whiskydistilleerderij, concertzaal, restaurant en cultuurcentrum. Dylan wil er ook zijn eigen tekeningen en sculpturen tentoonstellen.

Bob Dylan is geboren in de staat Minnesota en raakte bekend met zijn muziek toen hij in New York woonde, maar de affiniteit met de stad Nashville, ook bekend als bakermat van veel countrymuziek, drukte de zanger dus al in april 1969 uit met het album ‘Nashville Skyline’.