Binnenkort vlieg je van Schiphol naar New York voor minder dan 200 euro Navin Bhagwat & FT

16u18

Bron: AD.nl 0 REUTERS Een vlucht naar New York wordt nog goedkoper. Reizen Prijsvechter Norwegian Air vliegt vanaf mei vier keer per week op en af naar New York vanuit Amsterdam. Dat maakte de maatschappij vandaag bekend. Al zijn er wel addertjes onder het gras.

Voor een enkeltje New York denkt Norwegian aan een ticketprijs van minimaal 199 dollar (omgerekend zo'n 168 euro). Reizigers stappen voor die prijs op Schiphol op het vliegtuig naar JFK Airport nabij New York, een A-locatie dus. Het is voor het eerst dat de luchtvaartonderneming vanuit Schiphol naar de Verenigde Staten zal vliegen. Daarmee gaat het onder meer de concurrentie op trans-Atlantische vluchten aan met Air France-KLM. Bij KLM ligt de prijs voor een retourtje momenteel rond de 700 euro.

Veel goedkoper denkt u, maar er zijn wel enkele addertjes onder het gras. Bij Norwegian Air betaal je voor álles, zelfs als je zeven uur naar New York vliegt en gewoon een glaasje water wil. Warme maaltijden reserveer je best 72 uur op voorhand. Met drank hangt er een prijskaartje van 30 euro aan vast. Eten meenemen mag gelukkig zelf en er is een touchscreen in de zetels waarop je een bestelling kan plaatsen. Je bepaalt dus zelf wanneer je iets wil nuttigen, en niet alleen als de stewards het karretje door het gangpad duwen.

Ook voor oortjes en een dekentje moet je dokken. En wie meer bagage wil inchecken - Norwegian Air laat een trolley en kleine reistas toe op het vliegtuig - betaalt al snel 50 euro extra. Wie én een grote koffer bij zich heeft én aan boord wil eten, heen en terug, is dus ruim 150 euro kwijt. Een flink deel van het prijsverschil met concurrenten verdwijnt daarmee als sneeuw voor de zon.

Wie én een grote koffer bij heeft én aan boord wil eten, heen en terug, is ruim 150 euro kwijt. Een flink deel van het prijsverschil met concurrenten verdwijnt daarmee als sneeuw voor de zon.

Het gebeurt steeds vaker dat prijsvechters inzetten op vluchten over langere afstanden. Naast routes vanaf Schiphol zal Norwegian ook vanuit Madrid en Milaan extra routes naar de VS aanbieden. Met die routes erbij kan straks vanuit zestien Europese luchthavens non-stop op de VS worden gevlogen. De lowcostmaatschappij vliegt vooralsnog niet uit ons land.

Niet onomstreden

Norwegian is trouwens niet geheel onomstreden. Vooral de manier waarop de prijsvechter personeel inhuurt, stuit op veel verzet. De maatschappij richtte volgens critici een Ierse dochter op om de Europese en Amerikaanse arbeidswetten te omzeilen. Door de constructie zouden de Noren goedkoop Aziatisch personeel kunnen inhuren tegen veel lagere lonen. Norwegian zelf zegt dat het in Ierland zit om een plek binnen de EU te hebben.



De passagiersaantallen van Norwegian stijgen met miljoenen per jaar. De omzet van de maatschappij klom vorig jaar met bijna 16 procent, naar ruim 3 miljard euro. Deze zomer kocht Norwegian maar liefst 110 Boeing 737's.