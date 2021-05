Binnenkort razendsnel reizen tussen Berlijn, Wenen en Praag

IN BEELD. Namen opent nieuwe kabelbaan naar Citadel

8 mei Inwoners en toeristen in Namen kunnen sinds vandaag met een gloednieuwe kabelbaan naar de Citadel. De eerste kabelbaan opende de deuren in 1957 en moest in 1997 sluiten. De Téléphérique de Namur begint aan het Maurice Servaisplein, gaat over de Samber en eindigt iets meer dan drie minuten later op de Esplanade bovenop de Citadel.