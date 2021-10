Binnenkort op citytrip naar Londen? Let op: deze zaken mag u zeker niet vergeten

Allereerst moet u, indien u dit nog niet heeft, een internationaal paspoort aanvragen bij uw gemeente of stad. Het prijskaartje hiervan hangt af van de plaats waar u woont. Het paspoort is voor volwassenen 7 jaar geldig, voor minderjarigen 5 jaar.

Coronamaatregelen

Als u met de Eurostar reist, kan u via de website snel en makkelijk een covid-19 test reserveren. Het testlabo ligt in het St Pancras International Station zelf. Momenteel kost zo’n test rond de 55 pond (65 euro,red.). Vanaf 24 oktober zouden de prijzen voor deze test verlaagd worden, maar u dient deze nog altijd te reserveren en te laten afnemen.

In de 48 uur voor vertrek moet u ook een Passenger Locator Form invullen om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. Dat vindt u via de website van de UK government. U heeft voor het invullen hiervan de code nodig die u krijgt wanneer u een covid-19 test heeft gereserveerd. Ook om terug te keren naar België heeft u een Passenger Locator Form nodig, dit kan u invullen via de site van de Belgische overheid.

Let op: Wanneer u niet (volledig) gevaccineerd bent, gelden er andere regels. Dan moet u voor vertrek wel nog getest worden en moet u bij aankomst in quarantaine en dient u ook op dag 8 een test te laten afnemen.

Wanneer u terug in België bent, dient u ook een test te laten afnemen bij uw huisarts of een erkend testcentrum.

Andere documenten

In het Verenigd Koninkrijk zelf volstaat uw Covid Safe Ticket via de CovidSafeBe-app of de papierenversie wanneer u bezienswaardigheden, zoals musea of een musical, wil bezoeken. Ook uw Belgisch rijbewijs is er nog gewoon geldig. Een extra visum is ook niet nodig voor het Verenigd Koninkrijk.