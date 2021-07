Binnenkort geen tol meer op drukke snelwegen in Spanje

Vlaamse B&B-uitbaters in Portugal Véronique (46) en Frank (53): “Kleinscha­lig­heid en natuur zijn nu onze grootste troeven”

18 juli De coronacrisis trof de toeristische sector vorig jaar midscheeps, maar hoe gaat het dit jaar? Véronique en Frank Persyn baten luxe-B&B Farmhouse of the Palms uit op een heuvel in de Algarve, en kregen vorig jaar de ene annulering na de andere te verwerken. Maar ondanks de pas verstrengde maatregelen in Portugal beleven ze nu een goeie zomer. “Mensen zoeken natuur en rust, en dan zit je hier goed.”