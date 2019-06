Binnenkijken in het grootste onderwaterrestaurant ter wereld EDH - MVDB

03 juni 2019

07u54

Bron: AD.nl 0 Reizen Het grootste onderwaterrestaurant ter wereld heeft vorige maand aan de Noorse kust bij het dorp Båly de deuren geopend. Under, zoals het restaurant toepasselijk heet, kan 100 gasten herbergen en bestaat uit drie lagen. Under betekent in het Noors ook 'wonder'.

Deels is het restaurant boven op rotsen gebouwd, en deels ligt het betonnen gevaarte vijf meter onder water op de rotsachtige zeebodem. Daar maakt het deel uit van het zeeleven, zo melden de makers. Gasten kunnen niet alleen kijken naar de rondzwemmende vissen, maar kunnen ook verse vis bestellen in het restaurant. Naast vis en zeevruchten serveert het restaurant gevogelte en schapenvlees. De zeevogels en schapen die in het omliggende gebied voorkomen, staan op het menu. Båly ligt op 400 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Oslo.



De opdrachtgevers zijn Gaute and Stig Ubostad, die al een restaurant hebben in het Noorse district Lindesnes. Het ontwerp is gemaakt door Snøhetta, een bureau dat ook het 9/11-herdenkingspaviljoen in New York heeft gemaakt. Het bureau nam ook renovatie van Times Square voor zijn rekening. Ook het Noorse operagebouw en Bibliotheca Alexandrina in Egypte komen uit de creatieve breinen van de Snøhetta-architecten. Naast een restaurant wordt Under ook een maritiem onderzoekscentrum.

Ruiger

Bij de bouw is gebruik gemaakt van de meest recente kennis en ervaring die de bouwers hebben opgedaan in de offshore-industrie. Het restaurant is op de begane grond compleet afgewerkt en is vervolgens met een enorm takelvoertuig te water gelaten. De grootste obstakels die de makers moesten overwinnen, waren de druk van het water en de golven die op de kust beuken, zo meldt ontwerper Rune Grasdal van het architectenbureau aan CNN.



Het kon de architect niet woest genoeg zijn, vertelt hij. “Toen de klant bij ons kwam, hadden ze al enkele schetsen gemaakt voor een locatie die dicht bij de uiteindelijke plek ligt. Maar we hebben hen ervan overtuigd om een paar honderd meter verderop te bouwen, waar de zee ruiger is. We vonden dat dit de aard van de omgeving beter zou vatten en ik denk dat deze keuze het restaurant spectaculairder maakt dan andere onderwaterrestaurants in de wereld, want die zijn in veel beter gecontroleerde gebieden.”