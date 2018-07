Binnenkijken in het gerenoveerde luxehotel Lutetia in Parijs Arne Adriaenssens

10 juli 2018

17u00

Bron: Reuters 0 Reizen Het is zover! Na 4 jaar en 200 miljoen euro opent het Parijse luxehotel Lutetia opnieuw de deuren. Nu de lichtstad met een tokort aan luxekamers kampt, kan de timing niet beter zijn. In de iconische suites waren ondermeer Ernest Hemingway en Pablo Piscasso ooit te gast.

Eens de imposante voordeur gepasseerd komt je in de sfeervolle lobby terecht. Marmer is koning in dit hotel.

Eten kan je in het Salon Saint Germain. De absolute eyecatcher van de ruimte is het gigantische, kleurrijke glasraam. Dat is er al sinds de opening van het hotel 108 jaar geleden.

In Bar Josephine kan je terecht voor een verfrissend drankje. Met een indrukwekkend arsenaal aan flessen achter hen, maken de barmannen je de meest verfijnde cocktails van Parijs.

De authentieke, klassieke sfeer van het hotel staat in schril contrast met zijn strakke en elegante kamers. Het Scandinavische minimalisme is ook tot in Parijs doorgedrongen. De badkamers bestaan volledig uit marmer.

Wie zich ten volle wil ontspannen, kan terecht in de spa van het hotel. Zowel voor een deugddoende massage als voor een deugddoende duik ben je er welkom. Het zwembad is met zijn duistere sfeer en smalle vorm een gezellige en rustgevende plek.