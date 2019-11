BINNENKIJKEN: Eerste ‘Women-Only Hotel’ geopend op Mallorca JOLE

22 november 2019

15u37

Bron: KameraOne 0 Reizen Op het Spaanse eiland Mallorca is een hotel geopend, exclusief voor vrouwen. Som Dona is het eerste hotel waar mannen niet welkom zijn.

“Een hotel alleen voor vrouwen. Comfort, rust, kunst en een gezonde levensstijl”, zo omschrijft de uitbater Som Dona. “Haal meer uit je vakantie door een unieke ervaring bij Som Dona in Mallorca. Een nieuwe ruimte voor vrouwen om te ontsnappen aan het dagelijkse leven.”

Voor twee vriendinnen was het een aangename verrassing toen bleek dat er alleen maar vrouwen in het hotel zouden verblijven. “Ik kan me omkleden zonder dat iemand ligt te gluren”, zegt Lauren-Montana Gayle. Haar vriendin bevestigt het “veilige gevoel”. “We weten dat we ergens naartoe kunnen zonder lastiggevallen te worden”, zegt Coleish James-Amoo. “Het voelt veilig.”

Personeel

Ook het personeel bestaat uit alleen maar vrouwen. Van de chef in de keuken tot de barvrouw. “Voor mij is het makkelijker om alleen met vrouwen te werken. Het is veel kalmer”, besluit chef Martina Sureda.

Het interieur kreeg uiteraard een vrouwelijke toets, met enkele roostinten en portretten geïnspireerd op vrouwen. Verder worden er ook activiteiten aangeboden “speciaal voor vrouwen.”

Hoewel de vrouwelijke gasten laaiend enthousiast zijn over het hotel, dat blijk uit de vele positieve recensies, stellen sommigen zich de vraag of het niet discriminerend is naar mannen toe. “Mannelijke gasten zouden zich niet vermaken in een hotel met alleen maar vrouwen en vrouwelijke activiteiten”, reageert het hotel zelf.

Wie zelf eens wil logeren bij Som Dona kan online boeken. Voor één nacht betaal je tussen de 70 en 125 euro. Het hotel heeft vier sterren.