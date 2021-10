Bijna overal beter dan hier: dit zijn de coronacijfers en belangrijkste maatregelen in populairste vakantiebestemmingen

De herfstvakantie staat voor de deur, dus pakken heel wat Belgen hun koffers naar de zon. Hoe is de coronasituatie op de populairste vakantiebestemmingen, en hoe gaat het in onze buurlanden? Wij lijsten het aantal besmettingen op per land en zochten voor u uit welke maatregelen er van kracht zijn.

Ter vergelijking: in de 14-daagse periode van 7 tot en met 21 oktober telde België 325 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Intussen is die incidentie gestegen tot 543 besmettingen per 100.000 inwoners (van 18 tot en met 24 oktober). Viroloog Steven Van Gucht verwoordt het zo: “Hier circuleert er meer virus dan in de zuiderse landen. Ze zullen daar misschien meer schrik hebben van ons dan wij van hen.” Hij verwacht dan ook niet dat de besmettingscijfers binnenkort spectaculair zullen stijgen als gevolg van ons reisgedrag.

Er is geen coronapas. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen ouder dan 6 jaar op openbare plaatsen, tenzij het in de buitenlucht is en u anderhalve meter afstand kan houden.

Een coronapas is verplicht bij gezondheidsinstanties, bars, discotheken, en grote sport- en culturele evenementen. Mondmaskers zijn verplicht op het openbaar vervoer, tijdens evenementen, in grote commerciële ruimtes, in bejaardentehuizen en gezondheidsinstanties.

Voor bepaalde openbare plaatsen, zoals winkelcentra en horecazaken, is een HES-code nodig. Die krijgt u automatisch na het invullen van het ‘formulier voor toegang tot Turkije’. Buitenshuis is een masker verplicht, net als respect voor sociale afstand. Wie met openbaar vervoer tussen twee provincies reist, moet een vaccinatiebewijs, attest van genezing of negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Dat is ook verplicht om toegang te krijgen tot concertzalen, bioscopen en theaters.

Coronapas is verplicht voor alle plaatsen van vrijetijdsbeleving (zoals horeca) en cultuur waar meer dan vijftig personen samenkomen. Mondmasker is verplicht op openbaar vervoer en bij evenementen van minder dan vijftig personen.

Coronapas is nodig in binnengedeelte van horecazaken, op evenementen, voor museaa, theaters, bioscopen, sportscholen, zwembaden, pretparken etc. Mondmasker is verplicht in besloten ruimtes - behalve in privéwoningen - en het openbaar vervoer.

Mondmasker is verplicht in gesloten openbare ruimtes, zoals winkels, openbaar vervoer en taxi’s.

Mondmaskers zijn verplicht in openbare ruimtes, zowel binnen als buiten.

Mondmasker is verplicht op openbaar vervoer en in enkele zorginstellingen. Een coronapas is nodig voor de horeca, bioscopen, fitnesszalen en evenementen.

Mondmasker is verplicht openbare gesloten ruimtes. In winkels en op openbaar vervoer moet dat een medisch masker zijn. In sommige deelstaten is een coronapas nodig voor onder meer horeca.

Mondmasker is verplicht op openbaar vervoer, in winkels en op plaatsen waar geen twee meter afstand kan worden gehouden.

Mondmasker is aangeraden op gesloten en drukke plaatsen, maar niet verplicht. Op de Londense metro wel. Een coronapas is verplicht in horeca in Schotland en Wales