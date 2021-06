Bijna normaal aanbod deze zomer op luchthaven Charleroi

ReizenHoewel het aantal passagiers op de luchthaven van Charleroi in mei nog maar een tiende was van het normale niveau, ziet de luchthaven toch de eerste tekenen van herstel. Ze verwacht tijdens de zomer 140 vluchten per dag te verwerken, of 90 procent van de capaciteit die in 2019 werd aangeboden.