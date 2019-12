Bijna kwart minder skiongevallen in eerste week kerstvakantie: “Sneeuw is goed, pechvogels vallen zachter” ADN

29 december 2019

15u38

Bron: Belga 0 Reizen De eerste helft van de kerstvakantie verliep rustig in de skigebieden. Volgens de Vlaamse reisbijstandsorganisatie VAB zijn er 24 procent minder skiongevallen geteld dan vorig jaar, vooral omdat de sneeuwkwaliteit erg goed is en pechvogels dus zachter vallen.

In totaal telde de VAB in de eerste week van de kerstvakantie 21 procent minder dossiers, waarvan 13 procent minder zieken en 24 procent minder skiongevallen. De meeste van die skiongevallen deden zich voor in Frankrijk: dat land was goed voor in totaal 27 procent van de medische dossiers.

De reden voor de daling in het aantal skiongevallen is tweeledig: enerzijds kiezen veel Belgen ervoor om kerst nog met de familie thuis door te brengen. Skitrips worden vaker ingepland rond oudejaar. Daarnaast is de sneeuwkwaliteit over het algemeen erg goed. Wie valt, valt dus zachter.



Meer algemeen is het wel oppassen geblazen voor het lawinegevaar dat er momenteel is in vele skigebieden. De voorbije dagen vielen al zeker vijf doden door lawines in de Alpen.

Wie volgende week op vakantie gaat, heeft normaal gezien zicht op een perfecte wintersportweek, want er is goede en verse sneeuw én er wordt een stralende zon verwacht. Dat betekent wel dat het aantal skiongevallen mogelijk opnieuw stijgt. “We verwachten dat er veel mensen last minute naar de sneeuw trekken. In vergelijking met vorig jaar zou het aantal ongevallen dan kunnen stijgen omdat er toen weinig geskied kon worden door sneeuwstormen”, zegt VAB aan de VRT.