Bijna 4 op de 10 Belgen zijn bereid om vakantie aan te passen om milieu te sparen kg

04 juni 2019

14u01

Bron: Belga 0 Reizen In België zijn 38 procent of bijna vier op de tien mensen bereid om hun vakantiewijze aan te passen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat blijkt uit de negentiende Vakantiebarometer van Europ Assistance. Er gaan deze zomer ook meer Belgen op vakantie, terwijl het budget lichtjes daalt.

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos, bij 10.000 Europeanen uit België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Portugal en ook bij 2.000 niet-Europeanen uit Amerika en Brazilië. In elk land werden 1.000 mensen ondervraagd.



Dit jaar werd de ecologische voetafdruk voor het eerst toegevoegd als een keuzecriteria voor de bestemming van de vakantie. Bij de vraag "Zou u uw vakantiewijze aanpassen om zo uw ecologische voetafdruk te verkleinen? ", antwoordde 38 procent van de Belgische reizigers positief. Een engagement dat bij een jonger publiek tussen 18 en 24 jaar zelfs naar 46 procent of bijna één op de twee gaat.



Het maken van een ecologische keuze sijpelt ook door in het vervoersmiddel dat wordt gekozen om op vakantie te gaan. De auto behaalt een status quo tegenover vorig jaar en wordt nog door meer dan de helft van de Belgen (55 procent) gebruikt om te reizen. De vliegtuigreizen staan met 43 procent op een tweede plaats, maar dat is een daling van 5 procent tegenover 2018. De trein, mobilhome of autobus winnen allemaal een procent aan populariteit.

Vakantiebudget

De vakantiebarometer 2019 van Europ Assistance toont aan dat deze zomer 65 procent van de Belgen op reis zullen gaan. Dat is een stijging van drie procentpunten tegenover 2018. Het gemiddelde gezinsbudget voor een vakantie daalt met drie procent van 2.318 euro in 2018 naar 2.242 euro in 2019. Het gemiddeld budget van Nederlandstalig België ligt op 2.164 euro, terwijl dat van Franstalig België op 2.320 euro ligt. De Brusselaars zijn mee opgenomen in de berekening van Franstalig België.

Binnen Europa en op hotel

Bij de analyse van de bestemmingen zien we dat 77 procent van de Belgen in Europa blijft om op vakantie te gaan. Frankrijk (32 procent) blijft de populairste bestemming voor Spanje (19 procent) en Italië (11 procent). Nederland en Duitsland winnen wel terrein en gaan van 6 naar 8 procent. Al zijn die twee landen vooral populair bij de Nederlandstaligen. Opvallend is wel dat slechts 15 procent van de Belgen kiest voor een vakantie in eigen land en dat is het laagste cijfer in Europa.

De lengte van de reis varieert onder de Belgen. Er worden iets minder korte vakanties van maximum een week gepland (van 42 naar 40 procent) en iets meer vakanties van twee weken (van 35 naar 37 procent). Bijna een kwart van de Belgen (23 procent) gaat drie weken of meer op vakantie deze zomer.

Als verblijfplaats kiezen de Belgische vakantiegangers nog altijd het vaakst voor een hotel (53 procent) en een appartement of vakantiehuis (35 procent). De prijs-kwaliteitsverhouding en de ligging geven daarin de doorslag, maar de barometer merkt op dat online evaluaties (26 procent) steeds belangrijker worden. Liefst 45 procent van Belgische reizigers die jonger dan 35 jaar zijn houden hier het meest rekening mee.