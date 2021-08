Bij de B&B van Cindy en Bjorn in het Zwarte Woud: “In Duitsland geldt nu de 3G-regel”

Europ Assistance: “Deze zomer meer technische bijstand in België, wel minder medische dossiers”

26 augustus Europ Assistance Belgium heeft tijdens de aflopende zomervakantie 82.537 bijstandsaanvragen ontvangen. Dat is een stijging met 4 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Vooral de bijstandsaanvragen voor autopech in België kenden een forse toename: + 59 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het aantal medische problemen in het buitenland nam af met 14 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat meldt de verzekeraar vrijdag.