Bezoek je Kyoto? Ga dan zeker niet (ongevraagd) met een geisha op de foto staan



AW

05 november 2019

11u32

Bron: The Guardian 0 Reizen Om de eeuwenoude cultuur te eerbiedigen, verbiedt Kyoto (Japan) voortaan het ongevraagd fotograferen van geisha’s. Toeristen die de regel niet respecteren krijgen een boete van wel 10.000 yen (82 euro). Op die manier wil men komaf maken met opdringerige toeristen.

Een geisha, geiko of geigi was aanvankelijk een Japanse muze, vrouwen waar artiesten door geïnspireerd raakten. Maar intussen groeiden de wit-geschminkte vrouwen uit tot een toeristische attractie: toeristen vallen de geisha’s of maiko’s (geisha’s in opleiding) lastig, willen hun pruiken aanraken en achtervolgen ze zelfs in de hoop het perfecte plaatje te schieten.

Zulk onfatsoenlijk gedrag zijn de geisha’s van het historische district Gion stilaan beu. Ze deden hun beklag waarop een algemeen verbod volgde: toeristen mogen niet langer ongevraagd foto’s nemen, laat staan de pruiken aanraken. Wie dat wel doet riskeert een boete van 82 euro.

Overal in het district werden borden opgehangen die toeristen moeten waarschuwen om de lokale bevolking en hun gebruiken te respecteren. Verder zijn er camera’s geplaatst waarmee de autoriteiten kunnen controleren of de nieuwe regels daadwerkelijk gerespecteerd worden.

Massatoerisme

Het massatoerisme is een hedendaags probleem waar de stad Kyoto steeds meer hinder van ondervindt. Die toeristen troepen ’s avonds samen bij de tempels in Gion, waar de geisha’s en maiko’s passeren, op weg naar hun avondafspraken.

In 2017 kreeg Kyoto reeds 7,4 miljoen bezoekers over de vloer, wat een vijfvoud is van het aantal bezoekers in 2012.