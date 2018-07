Beveiligers Schiphol houden stiptheidsactie jv

09 juli 2018

06u55

Bron: anp 0 Reizen Beveiligers op Schiphol beginnen vandaag met acties voor een betere cao. Daardoor kunnen bij de veiligheidscontroles op de luchthaven iets langere rijen ontstaan. "Maar niemand zal zijn vlucht missen", zei een woordvoerder van de FNV. "Vooralsnog zullen de beveiligers de werkinstructies wat strikter naleven." De stiptheidsactie begint om 07.30 uur.

Volgens FNV en CNV is er "een onoverbrugbaar gat" ontstaan tussen wat de bonden willen en wat de werkgevers bieden. De bonden eisen 3,5 procent meer loon in 2018. De cao geldt voor 1.200 beveiligers in dienst bij G4S Aviation Security.

De laatste tijd is vaker gestaakt op en rond Schiphol. In mei hielden werknemers van drie bedrijven die bagage en vracht afhandelen werkonderbrekingen. Een maand later trof de estafetteactie in het streekvervoer de buslijnen van- en naar de luchthaven.