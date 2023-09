Betaalbaar naar Disneyland Paris? Onze reisexpert geeft advies: “Er zijn gratis alternatieven voor de parking van 30 euro per dag”

In deze tien landen liepen we deze zomer het meest autopech op

Uit cijfers van VAB (Vlaamse Automobilistenbond) blijkt dat Vlamingen tijdens de zomer van 2023 het meeste autopech hadden in Frankrijk. “Een opvallende vaststelling is dat er – na een jarenlange stijging – minder bandenproblemen waren, maar anderzijds wel meer ongevallen”, klinkt het in een persbericht van de mobiliteitsorganisatie.