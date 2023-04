Bestemming (on)bekend: 5 heerlijke vakantieplekken (en de belangrijkste reisadviezen)

Nu we dankzij dat lentezonnetje ein-de-lijk op een terras kunnen zitten, wordt het verlangen naar vakantie alleen nog maar groter. Liggen jouw reisplannen nog niet vast? Deze vijf populaire bestemmingen kunnen ter inspiratie dienen. En omdat een voorbereid reiziger er twee waard is, geven we je de belangrijkste tips mee om met een gerust gemoed te vertrekken.

Verborgen plekjes aan de Azurenkust

We trappen een open deur in als we zeggen dat de Côte d’Azur in Frankrijk een topbestemming is. Logisch, met zijn prachtige stranden, gezellige stadjes, lokale lekkernijen en een gemiddelde jaartemperatuur van 19 graden. Maar sla de overvolle boulevards en stadscentra van Saint-Tropez, Nice en Cannes eens over en laat je betoveren door een van de pittoreske dorpjes in de streek. Zo is Tourrettes-sur-Loup, tussen de bergen en de zee, een verborgen pareltje. Met amper 138 inwoners per km², is dit de aangewezen plek om tot rust te komen en je batterijen terug op te laden. Hou er wel rekening mee dat Frankrijk een lagere vaccinatiegraad heeft dan België, dus zorg ervoor dat jouw basisvaccins, zoals de prik tegen de mazelen, in orde zijn.

Als Maria in de Oostenrijkse valleien

Wie kent de iconische openingsscène van ‘The Sound of Music’ niet? Maria in de groene Oostenrijkse valleien: dat doet dromen van vakantie. Steeds meer mensen laten de drukke toeristische stranden voor wat ze zijn en trekken in de zomermaanden naar de prachtige natuur van het berglandschap. Let ter plaatse wel op voor teken, insecten die je in de beboste Oostenrijkse gebieden vaak tegenkomt. Een tekenbeet kan tekenencefalitis veroorzaken. Vaccinatie kan je daartegen beschermen.

Ontdek de magie van Marokko

Ga je het allerliefst op citytrip? Dan stellen we graag Marrakech aan je voor. Hier waan je je in het sprookje van duizend-en-één-nacht, met de gebedsoproep van de muezzin als ultieme soundtrack. Marrakech combineert prachtige, eeuwenoude tradities van het oude Marokko met nieuwe invloeden uit alle werelddelen. Bovendien ben je na een relatief korte vlucht van 4 uur al op een zonovergoten bestemming, met één uur tijdsverschil. De ideale getaway wanneer de Belgische zon het laat afweten.

Als je naar Marokko reist, is het wel belangrijk om ingeënt te zijn tegen hepatitis A. Een vaccinatie bestaat uit twee injecties, met een interval van minimum zes maanden. Maar geen nood: ook na één prik ben je al minstens een jaar lang beschermd. Meteen klaar om je koffers te pakken, dus.

Veelzijdig Vietnam

Wil je de wijde wereld ontdekken? Een rondreis in Vietnam staat tegenwoordig hoog aangestipt op de bucketlist van avontuurlijke reizigers. In de streek aan de grens met Cambodja is er wel risico op malaria. Informeer je vooraf goed, neem malariatabletten in en zorg voor muggenwerende maatregelen van de schemer tot de ochtend. Check ook je vaccinaties, in Vietnam komen rabiës, buiktyfus en hepatitis A bijvoorbeeld nog frequent voor.

Op avontuur in Zuid-Amerika

Ook Zuid-Amerika blijft populair. Landen zoals Brazilië, Peru en Bolivië spreken tot de verbeelding van velen. Ook hier moet je opletten voor malaria en ook voor door insecten overgedragen ziekten zoals dengue, chikungunya en zika. Bescherm jezelf door armen, benen en voeten te bedekken en alle niet-bedekte lichaamsdelen in te smeren met een insectenwerend middel. Een vaccin tegen buiktyfus kan ook aangewezen zijn.

Bestemming bekend? Hier vind je nog allerlei handige tips én check je welke vaccinatie nodig is voor een zorgeloze vakantie. Maak vervolgens een afspraak bij je huisarts om de juiste prikken te krijgen.