Griekenland Gesponsorde inhoud Bestellen op z'n Grieks: dit eten de locals op Corfu en Zakynthos

12 augustus 2020

Geen land is zo om de duimen en vingers bij af te likken als het gastronomische Griekenland. Zowel op het vasteland als op de eilanden vind je een overdaad aan overheerlijke gerechten en hemelse delicatessen. Wij trekken naar de eilanden Zakynthos en Corfu om er de lokale specialiteiten te ontdekken.

Culinair Corfu

Beginnen doen we op Corfu, het zonovergoten vakantie-eiland op een boogscheut van de Griekse westkust. De lokale keuken verrast met een interessante combinatie van klassieke Griekse gerechten en Venetiaanse toetsen. Van de 14de tot de 17de eeuw maakte Corfu deel uit van de Venetiaanse Republiek, en dat liet zijn sporen na in de keuken. Tijdens een traditionele maaltijd krijg je daarom ook vis en pasta voorgeschoteld.

“Een gerecht dat je zeker moet geproefd hebben is bourdetto”, verklapt Elena Paravantes ons. Als diëtiste, foodblogger bij olivetomato.com en Griekse in hart en nieren weet ze als geen ander welke culinaire pareltjes je in Griekenland niet mag missen. “Bourdetto is een prachtig visgerecht met een pittige tomatensaus. Het is erg lekker in combinatie met tsigareli: een ander traditioneel gerecht van gestoofde groene groenten met ui en tomaat.” Om de Corfuaanse kijk op pasta te ontdekken, bestel je het populaire pastisada: pasta met gestoofd rundsvlees en een pittige tomatensaus.

Goed eten zit ingebakken in onze cultuur en levensstijl. Het houdt ons gelukkig en gezond. Elena Paravantes

Wie naast de lokale specialiteiten wil proeven van de bredere Griekse keuken kan dat op Corfu naar hartelust doen in één van de vele gezellige restaurantjes. Je vindt er de bekende vleesgerechten die de Griekse keuken op de kaart hebben gezet, maar ook honderden overheerlijke groentegerechten.

“Mensen denken nog steeds dat de Griekse keuken een vleeskeuken is, maar de echte Griekse smaak vind je in de groentegerechten”, zegt Paravantes. “Onze allerbeste hoofdschotels bestaan uitsluitend uit groenten, kruiden en extra vierge olijfolie. Onderzoek toont aan dat de Grieken wereldrecordhouder zijn in het eten van groenten en olijfolie. Het Griekse dieet vormt de basis van het legendarische Mediterraanse dieet, en dat merk je.”

Als je met keuzestress kampt bij het zien van zo’n uitgebreide Griekse menukaart, kan je je de eerste dagen beperken tot de klassiekers. Begin met de legendarische Griekse salade of met horta, een bord vol gekookte groene groenten. Kaasliefhebbers kunnen kiezen voor spanakopita, een spinazietaart met fetakaas en een krokante korst van filodeeg. “Ga vervolgens voor gegrilde of gestoofde groenten. Melitzanes imam bijvoorbeeld, gegrilde aubergines gevuld met tomaat. Of spanakorizo, een stoofpotje van spinazie, ui en rijst. Of fasolakia, gestoofde groene bonen. Keuze te over.”

Snoepen van Zakynthos

We vervolgen onze overheerlijke eilandtrip op Zakynthos, een eiland dat bekend staat om zijn prachtige stranden, indrukwekkende rotsen en - je raadt het al - onweerstaanbare keuken. Probeer zeker Skordostoumbi, een gebakken aubergine met flink wat look en een paar druppels azijn.

Zoetekauwen komen hier zeker aan hun trekken aangezien veel van de lokale specialiteiten je suikerspiegel behoorlijk de hoogte induwen. Frigania bijvoorbeeld, een romig dessert met drie lagen van toast met siroop, citroenzeste en kaneel; vanille pudding en een royale portie slagroom. Tussendoor geniet je van een stukje nougat of pasteli, een snoepje van sesamzaad, amandelen en honing.

Wie wat vlees wil, zet de tanden best eens in kouneli stifado (konijn in tomatensaus) of bifteki (een grote gehaktbal met ui, peterselie en look). Kiezen uit een uitgebreide Griekse menukaart mag dan wel intimiderend lijken, maar het is eigenlijk erg makkelijk. Onthoud gewoon dat zowat alles wat de Grieken serveren overheerlijk is en laat je leiden door je intuïtie. Of, zoals Paravantes het Griekse leven samenvat: “Goed eten zit ingebakken in onze cultuur en levensstijl. Het houdt ons gelukkig en gezond.”

Reis steeds veilig en met respect voor de coronamaatregelen.