Besparen op je vakantiebudget doe je met deze vijf gouden tips Jolien Meremans

22 juni 2018

13u48

Bron: Thomas Cook / Neckermann 0 Reizen De zomervakantie is in aantocht en dat betekent dat het startschot voor het reisseizoen ook niet veraf is. Toch wachten vele vakantiegangers op last minute aanbiedingen om hun vakantie te boeken. Onderstaande vijf tips geven nog enkele andere ideeën om jouw reis zo budgetvriendelijk mogelijk te maken.

Vertrek nog tijdens het WK voetbal

Wie geen zin heeft om thuis voor onze De Rode Duivels te supporteren, kan best nog tijdens het WK voetbal op reis vertrekken. Het wereldkampioenschap zorgt ervoor dat de prijzen van een vliegvakantie in de eerste helft van juli enorm dalen. De week van 2 juli is trouwens één van de goedkoopste weken om deze zomer op vakantie te vertrekken.

Woensdagen zijn 6% goedkoper

Door alleen al op een woensdag te vertrekken, bespaar je gemiddeld 6 procent op je vakantiebudget. Dat is al gauw een lekker etentje of gezellig terrasje op je vakantiebestemming waard. De woensdagen van de eerste twee weken van juli zijn bovendien het voordeligst.

22 augustus is voordeligst

De meeste winst op je vakantiebudget kan je maken door in de week van 20 augustus op verlof te vertrekken. Die week staat bekend als de meest voordelige reisweek van het jaar. Als je nog meer wil besparen, volg dan ook bovenstaande tip en vertrek op woensdag 22 augustus. Zo bespaar je al snel een kleine 200 euro per koffer. Vrijdag 27 juli is in tegenstelling tot 22 augustus de duurste vertrekdag van het jaar.

Last minutes goedkoper dan 3 jaar geleden

Lastminutevakanties zijn al bedoeld om voordeliger op reis te gaan, maar dit jaar zijn ze nog voordeliger dan de vorige jaren. Wie goedkoop op reis wil gaan, houdt de last minutes maar beter eventjes in het oog.

Een dagje vroeger of later vertrekken loont

Ga voldoende na op welke dag je op reis kan vertrekken. Soms is het voordeliger om een dagje vroeger of net later in te pakken. Zo kan je soms veel geld besparen of krijg je net meer vakantie voor hetzelfde geld.