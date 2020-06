Beroep tegen voucher voor geannuleerde pakketreizen nog altijd mogelijk jv

26 juni 2020

21u51

Bron: belga 1 Reizen Er is nog altijd beroep mogelijk voor mensen die zich gedupeerd voelen door de intussen ingetrokken Belgische regeling die het mogelijk maakte dat reismaatschappijen vouchers uitreikten in plaats van terugbetaling voor geannuleerde pakketreizen. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders aangegeven op de site van Le Soir.

Toen de coronacrisis in maart de reissector verlamde, besloot de Belgische regering om de sector toe te staan om enkel een tegoedbon uit te geven aan reizigers wier pakketreis werd geannuleerd. Dat was niet in overeenstemming met de Europese wetgeving, die de consument de keuze laat tussen een voucher en terugbetaling.

Intussen heeft de regering de regeling herzien. Voor reizen die na 19 juni geannuleerd worden, kunnen reizigers opnieuw hun geld terugvragen of omboeken. "We hebben melding gekregen van België dat de regeling is stopgezet", bevestigt Reynders. "Maar dat verhindert niet dat België in de vorige periode in inbreuk was", voegde hij toe.

De Belgische eurocommissaris wijst erop dat gedupeerde consumenten nog steeds verhaal kunnen halen. "Ik wil niet spreken voor justitie, maar als consumenten naar de rechter stappen, dan gaat men eraan herinneren dat de Europese wetgeving van toepassing is, dus normaal zou deze Belgische maatregel afgewezen moeten worden."

België was niet het enige land dat dergelijke maatregel invoerde. In totaal had een twaalftal lidstaten regelingen ingevoerd die indruisen tegen de Europese wet dat een consument steeds moet kunnen kiezen tussen een voucher of cash. Verwacht wordt dat de Commissie dra zal optreden tegen de landen die nog steeds in inbreuk zijn.