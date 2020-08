Beroemde cruises Queen Elizabeth en Mary 2 geannuleerd tot in 2021 HR

25 augustus 2020

13u24

Bron: ANP 4 Reizen De beroemde cruiseschepen Queen Elizabeth en Queen Mary 2 blijven een tijd langer zonder gasten. Eigenaar Cunard Line heeft alle reizen in ieder geval tot 25 maart afgelast door de coronapandemie.

Dat heeft topman Simon Palethorpe gezegd in een videoboodschap op de website van Cunard. Maar zelfs na maart 2021 blijven wereldreizen nog lang onmogelijk, denkt Cunard. Dat komt onder meer doordat het nog onduidelijk is wanneer havens in veel landen weer worden heropend voor toeristen. De rederij biedt vanaf eind maart alleen kortere reizen aan rond Groot-Brittannië en in de Middellandse Zee.

Cunard verwacht dat cruiseschepen eind volgend jaar, begin 2022 weer de wereld kunnen rondvaren en stippelt die reizen nu al uit.

