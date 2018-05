Benjamin (6) laat hennatattoo zetten op droomvakantie in Bali. Terug thuis blijkt er echter iets grondig mis KVDS

17 mei 2018

17u54

Bron: News.com.au 2 Reizen Een Australisch gezin heeft een kater overgehouden aan zijn droomvakantie op het Indonesische eiland Bali. De zoon van Lisa Anne Tapp – Benjamin (6) – liet er een hennatattoo zetten en was daar apetrots op. Tot hij weer thuis was, eerder deze maand. Want toen bleek er iets grondig mis.

“Een week nadat we weer thuis waren gekomen, kreeg Benjamin uitslag op zijn armen en been, waar hij de tattoo had laten zetten”, doet Tapp haar verhaal. Het probleem bleek te zitten in de zwarte kleur van de tatoeage. “Die wees erop dat er chemische stoffen aan toe waren gevoegd, want de normale kleur van henna is roodbruin. Het ging om paraphenylenediamine (een stof die in kleine hoeveelheden ook in haarverf en zonnebrandcrème zit, red.) en zelfs kerosine.”

Ziekenhuis

Tapp ging met haar zoon naar het ziekenhuis en kreeg daar te horen dat de littekens mogelijk niet meer zullen weggaan. Hoewel de dokters wel hopen dat ze zullen vervagen met de tijd. De moeder wil nu andere reizigers waarschuwen voor het gevaar van hennatattoo’s. “Als je naar Bali gaat, geniet dan van het prachtige land en de prachtige bevolking, maar blijf weg van hennatattoo’s, zeker als je ziet dat ze een zwarte kleur hebben”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

Eerder al brachten Chinese media een soortgelijk verhaal van een 30-jarige man die naar het ziekenhuis gebracht was enkele dagen na zijn terugkeer uit Bali. Hij bleek een ernstige allergische reactie te hebben op een hennatatoeage die hij op zijn arm had laten zetten. Daardoor werd zijn arm rood en zwol die helemaal op.