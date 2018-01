Ben jij graag lui? In deze job kan je hele dag relaxen in strandstoel hr

Val jij soms in slaap op je werk? Ga je graag op vakantie? Lees dan zeker verder. TUI, een van 's werelds grootste reisbureaus, is op zoek naar vier professionele luilakken . Solliciteren kan nog tot 14 januari.

Voor deze functie moet je werken in Stockholm. De Zweedse afdeling van reisoperator TUI is op zoek naar vier tijdelijke 'Fakeation specialists'. De ideale kandidaat schept er volgens de vacature plezier in om zo weinig mogelijk te presteren. Hij of zij moet goed kunnen dagdromen over zonnige dagen. De verloning zal veel te hoog zijn in verhouding tot de geleverde prestaties.

Bij voorkeur heb je al een eerste ervaring met slapen op het werk. Kandidaten die niet kunnen multitasken en absoluut geen interesse hebben in interactie met anderen, hebben een streepje voor. Maar met de juiste instelling komen ook kandidaten zonder werkervaring in aanmerking. Je gruwt van woorden als 'deadline' en 'productiviteit', je houdt ervan om te zitten of liggen en je bent zeker niet in staat om out-of-the-box te denken. Je bezit wel over het vermogen om je heel hard te focussen op je eigen ontspanning, zelfs als er externe afleiding is.

Zitten of liggen

Wat je dan de hele dag zal doen? Je moet in een strandstoel zitten, met je voeten in het zand. Als je liever gaat liggen op een strandhanddoek, kan dat uiteraard ook. Ondertussen doe je een dutje, lees je een boek, beluister je wat muziek of doe je iets anders ontspannends. Je werkt in shiften van 7 tot 13 uur of van 13 tot 19 uur in een kantoor in het centrum van Stockholm, dat je deelt met een collega. Het interieur van het kantoor is geïnspireerd door mediterrane stranden, en biedt in alle richtingen een prachtig uitzicht.