TUI Holiday escape room Gesponsorde inhoud Ben jij een kampioen in uitstellen? Deze tips maken daar komaf mee! Aangeboden door TUI

29 mei 2019

10u00 0

Ben jij een eeuwige uitsteller? Je weet wel, zo iemand die blokken voor een aartsmoeilijk vak, een blokje om joggen of de badkamer schrobben maar voor zich uit blijft schuiven. Ook leuke zaken zoals het kiezen van een vakantiebestemming of het boeken van een vliegticket schieten er bij in tot je vakantie gevaarlijk dichtbij komt. Deze tips maken komaf met dat eeuwige uitstellen!

1. Begin klein

Kijk je op tegen die reusachtige berg afwas, dat aartsmoeilijke examen of de aanpak van je tuin die hopeloos aan het verwilderen is? Knip de taak in stukjes en begin bij het begin. Zet dat straffe nummer van je favoriete artiest op en schenk jezelf een glaasje wijn uit voor je je handen in het zeepsop stopt, ruim je bureau op en leg je cursussen alvast in het zicht en zet je ligstoel klaar in het zonnetje zodat je er na het snoeien van je haag in neer kan ploffen.

2. Kom in beweging

Blijf je maar turen naar je computerscherm omdat je die tekst maar niet af krijgt? Zit je urenlang te tobben boven je cursus zonder veel resultaat en hang je maar wat rond in huis terwijl je donders goed weet dat je dringend moet beginnen koken voor het bezoek dat straks komt? Trek je schoenen aan en loop een blokje om. Op die manier laat je je gedachten de vrije loop, bekijk je alles eens vanuit een andere hoek en komt er dus meer energie vrij om die op het eerste gezicht vervelende klus te klaren. Of hoe denk je dat de hersenspinsels van Thomas Edison, Michelangelo en Beethoven hun weg naar buiten vonden?

3. Beloon jezelf

Natuurlijk is het veel leuker om je Instagram te checken en je Facebookberichtjes te beantwoorden dan je belastingbrief in te vullen, de badkamer te poetsen of de kattenbak uit te kuisen. De kans dat je bij het denken aan die klusjes naar je smartphone grijpt is wel erg groot. Onze tip? Doe het niet! Zet je smartphone op vliegtuigstand en leg hem uit het zicht. Heb je een uur gewerkt, gepoetst, geblokt of geklust? Beloon jezelf dan met vijf tot tien minuutjes op je sociale media.

4. Leg jezelf een deadline op

Hoe denk je dat het komt dat de winkelrekken elke morgen op tijd gevuld zijn, de krant tijdig in je brievenbus ploft en de trein (meestal toch) op het juiste moment vertrekt? Omdat er deadlines zijn waar rekening mee gehouden wordt. Luieren en lanterfanten helpen je geen stap verder om de klus waar je tegenop kijkt geklaard te krijgen. Als je jezelf een deadline oplegt, dan moét je wel aan de slag. Opgelet: wees realistisch en stel je geen onmogelijke doelen.

5. Leg je lot in handen van professionals

Als je de hele dag van hier naar daar rent en me-time er altijd bij inschiet, dan stel je het smeden van vakantieplannen of het boeken van een vliegticket vast ook almaar uit. Reisorganisator TUI heeft daar iets wonderlijks op gevonden: laat je met je partner, je vrienden of zelfs het hele gezin opsluiten in een heuse escape room. Door het kraken van codes en het leggen van logische verbanden binnen de 25 minuten krijg je zicht op jullie gedroomde vakantie. De escape room verlaten kan pas als jullie vakantieplannen in kannen en kruiken zijn. Wie weet ga je wel met het golden ticket van 2.500 euro aan de haal om die vakantie waar te maken? Niet uitstellen, gewoon doen!

De TUI Holiday Escape Room staat op 31 mei in Wijnegem Shopping Center, op 8 juni in Docks Brussel, op 14 juni in Kortrijk. Inschrijven is niet nodig. Meer info? Surf naar TUI.be/nl/escaperoom.