Ben je toe aan iets nieuws? Regio in Italië biedt nieuwkomers 25.000 euro om er zich te vestigen

11 september 2019



Bron: The Guardian

Wil je eens andere lucht opsnuiven of gewoon je plekje verzekeren onder de zon, dan liggen de kansen voor het grijpen in Italië. Na de reeds gekende verkoop van huizen tegen de symbolische prijs van 1 schamele euro gooit een onderbevolkte regio in de Italiaanse laars het over een andere boeg: nieuwkomers krijgen een financiële tegemoetkoming van 25.000 euro.

Molise is een prachtige streek en voor velen misschien nog wel een onontdekte parel in Zuid-Centraal Italië. Het ligt aan de Adriatische kust en grenst aan de Abruzzen, Apulië, Campanië en Lazio.

Maar zoals zo vele plattelandsgebieden heeft ook Molise te kampen met een krimpende bevolking. Vorig jaar werd in negen gemeentes zelfs geen enkele geboorte geregistreerd. Hoog tijd voor structurele maatregelen, vindt Donato Toma, de huidige politieke leider van Molise.

Eerst en vooral willen de autoriteiten nieuwkomers naar de streek lokken. Wie zich in Molise wil vestigen, kan rekenen op financiële steun. Dit komt neer op 700 euro per maand gedurende de eerste drie jaren (in totaal 25.200 euro).

Voorwaarden

Maar er zijn wel enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Zo moeten de nieuwkomers gaan wonen in een dorp met minder dan 2.000 inwoners en een (kleine) business opstarten.

“Wij willen dat mensen in deze onderbevolkte regio investeren”, legt Toma uit. “Elke bedrijfsactiviteit komt in aanmerking: bijvoorbeeld een bakkerij, restaurant, superette, of nog iets anders. Het zal onze dorpen weer zuurstof geven en de inwonersaantallen opdrijven.”

Elke gemeente met minder dan 2.000 inwoners kan ook rekenen op 10.000 euro per maand om de infrastructuur verder uit te bouwen en culturele activiteiten te organiseren. “Het komt er niet alleen op neer om onze populatie te verhogen, maar mensen hebben ook infrastructuur nodig en een reden om te blijven, anders gaan we binnen enkele jaren weer naar af.”

Ook burgemeesters van gemeentes en dorpen in andere Italiaanse regio’s proberen nieuwe inwoners te lokken met superdeals zoals de verkoop van leegstaande huizen voor de symbolische prijs van 1 euro.