Bemiddelaar aangesteld voor conflict tussen KLM en piloten jv

21 augustus 2018

17u39

Bron: anp 0 Reizen KLM en de piloten van de luchtvaartmaatschappij hebben een bemiddelaar aangesteld die een oplossing moet vinden voor het cao-conflict. De bemiddelaar heeft tot 6 september om dit te voor elkaar te krijgen, maakt pilotenvakbond VNV bekend. Wie de bemiddelaar wordt, zegt de bond niet.

De bond kondigde vrijdag nog aan actie te gaan voeren voor een betere cao. De piloten vinden dat KLM in haar laatste cao-bod te weinig tegemoetkomt aan hun eisen voor betere werk- en rusttijdenregelingen. Met het aanstellen van een bemiddelaar onderneemt de VNV naar eigen zeggen een ultieme poging om stakingen te voorkomen.

Volgens de VNV is op dit moment nog een "crisis- en herstel-cao" van kracht waarmee KLM een aantal lastige jaren door is gekomen. Nu de luchtvaartmaatschappij er weer beter voor staat, vinden ze het tijd voor betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk.

Ook bij het Franse deel van Air France-KLM dreigen weer stakingen, nu met Ben Smith een nieuwe topman is gevonden. Vakbond CGT noemde acties vorige week onvermijdelijk als de Canadees niet op looneisen van Air France-personeel ingaat.

De Franse vliegmaatschappij kampte in het voorjaar met een lange reeks stakingen, die het bedrijf honderden miljoenen kostten. Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac trad in mei af wegens het cao-conflict. In de afwezigheid van een topbestuurder schortten de bonden hun acties op.