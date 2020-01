Belgische vakantieganger kiest steeds meer voor minder bekende bestemming ttr

31 januari 2020

13u26

Bron: belga 0 Reizen Traditioneel worden in januari veel boekingen voor de zomervakantie gemaakt en dit jaar valt op dat de Belg vaak kiest voor een minder traditionele bestemming. Die trend was al even merkbaar, maar beleeft nu een doorbraak, zegt touroperator TUI.

"De aandacht voor kleinere en authentiekere vakantieplaatsen vindt men bij zowel vliegvakanties, autovakanties als citytrips terug", klinkt het. Zo bijvoorbeeld is in Spanje het Canarische eiland Lanzarote de grootste stijger: het aantal reizigers verdubbelt er ruimschoots. Ook de Costa de Almería, gelegen naast de zeer populaire Costa del Sol, kent een spectaculaire groei van 50 procent. In Italië valt de groei van de regio Calabrië op (+230 procent), gevolgd door Sicilië (+60 procent). En zelfs in landen als Egypte is er veel belangstelling voor de duikbestemming Marsa Alam.

Bij de autovakanties zijn de groene bestemmingen met bergen en meren opvallend in trek, met het Oostenrijkse Tirol als absolute favoriet. Denemarken kent meer dan een verdubbeling van het aantal boekingen (+135 procent) en ook Andorra (+35 procent) en Slovenië (+30 procent) doen het opvallend goed. In Frankrijk moeten de klassieke Azurenkust en Provence de eerste plaats afstaan aan de Languedoc-Roussillon. Ook Normandië is fors in opmars (+40 procent).

Eenzelfde trend geldt bij de citytrips. Valencia zit de Spaanse favoriet Barcelona nauw op de hielen en laat hoofdstad Madrid ver achter zich. Modestad Milaan boomt (+75 procent) terwijl Rome een status quo kent. Oost-Europese hotspot Krakau wordt zelfs populairder dan klassieker Wenen.

