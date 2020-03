Belgische touroperators annuleren reizen en repatriëren reizigers vanwege coronavirus HLA

16 maart 2020

16u16

Bron: Belga 51 coronavirus De Belgische touroperatoren TUI, Joker, Sunweb, Corendon en Lauwers annuleren hun reizen en repatriëren Belgen die nog in het buitenland zitten. Dat melden de verschillende touroperators maandag. Volgens woordvoerster Sarah Saucin van TUI België en woordvoerder Tim Van den Bergh van Sunweb zou het om "tienduizenden Belgische reizigers" gaan.

Het negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van het coronavirus had dit weekend veel invloed op reisbureaus. Touroperators namen drastische beslissingen. "We zijn onze klanten aan het repatriëren en annuleren toekomstige reizen", zegt Saucin. "Er vertrekt nu zo goed als niemand meer", aldus directeur Luc Callewaert van Joker Reizen. "We repatriëren aardig wat klanten, maar kunnen niet iedereen bereiken." Sommige reizigers checken namelijk vaak niet hun mails of telefoontjes op vakantie, maar sommigen blijven, volgens Callewaert, ook met opzet onbereikbaar. "Er zijn altijd klanten die door de mazen van het net vallen."

Bij Sunweb wordt elk geval apart bekeken. "De situatie is land per land verschillend", zegt Van den Bergh. "Er wordt voor elk land bekeken of de reizigers gerepatrieerd moeten worden of niet. In sommige landen mogen de reizigers dus blijven." Toch annuleren ook zij alle uitgaande vakanties. "Het zou anders niet verantwoord zijn", zegt de woordvoerder.



Corendon annuleerde ook alle vakantiereizen in maart, maar repatrieerde nog niet erg veel reizigers. "We hoopten dat reizigers hun vakantie nog konden afmaken", zegt woordvoerster Audrey Denkelaar. "Maar we zullen deze week waarschijnlijk mensen moeten repatriëren, aangezien meerdere landgrenzen sluiten.” Ook Lauwers meldde in een persbericht dat alle reizen geannuleerd waren en dat hun kantoren niet meer bezoek- of bereikbaar zullen zijn. De touroperator vraagt in het persbericht aan hun klanten niet "onnodig zelf contact op te nemen", aangezien ze zelf al hun klanten contacteren.

Als er in juli nog steeds problemen zijn, wordt het een bloedbad Joker Reizen en Sunweb

Voorlopig zijn de touroperators niet ongerust. "We hebben ergens geluk", zegt Callewaert. "Maart is een van de minst drukke maanden voor ons.” Wat wel problematisch zou zijn, is als ook latere reizen geannuleerd moeten worden. “Als er in juli nog steeds problemen zijn, wordt het een bloedbad", zeggen Callewaert en Van den Bergh. Over de vergoeding zijn de vier touroperators het eens. "Er zijn twee verschillende gevallen in België", zegt Saucin. "Er zijn mensen die al weg zijn en vroeger terug moeten komen en mensen die nog niet vertrokken zijn." De eerste categorie zal, volgens de touroperators, een deel van hun reis terugbetaald krijgen. De tweede categorie zal een waardebon of terugbetaling krijgen.

Precieze cijfers over het aantal Belgen in buitenland en het aantal repatriëringen zijn bij de touroperators nog niet beschikbaar. "We zijn overbelast met werk, waardoor we moeten wachten op cijfers", zegt Piet Demeyere, communicatieverantwoordelijke bij TUI.

