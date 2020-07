Belgische toeristen weer welkom in Kroatië, zonder restricties AW

02 juli 2020

16u49

Bron: Belga 2 Reizen Belgen mogen weer op vakantie naar Kroatië, zonder restricties. Dat heeft de Directie van de Kroatische Civiele Bescherming aangekondigd.

Tot 30 juni konden reizigers uit bepaalde EU- en Schengenlanden, waaronder België, enkel naar Kroatië reizen op vertoon van een bewijs van geboekte accommodatie, boothuur of eigendom van onroerend goed. "Vanwege de gunstige epidemiologische situatie wordt Kroatië gezien als een van de veiligste zomerbestemmingen in het Middellandse Zeegebied. Buitenlandse toeristen weten hun weg naar Kroatië weer te vinden (...). De meeste toeristen kwamen uit Duitsland, Slovenië, Oostenrijk en Tsjechië", aldus het Kroatisch Verkeersbureau in België.



Reizigers naar Kroatië worden wel verzocht om zich voor vertrek in te schrijven via entercroatia.mup.hr om lange wachttijden aan de grens te voorkomen.

