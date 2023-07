Belgische piloten Ryanair staken in weekend van 15 en 16 juli

Mijntelco Op reis? Pas op met je mobiel verbruik en overweeg een roamingpas (of je bent vliegens­vlug 60 euro armer)

Wanneer je een niet-Belgisch mobiel netwerk gebruikt om te bellen, sms’en of mobiel te surfen, ben je aan het 'roamen’. Roaming is ongevaarlijk als je naar een EU-land reist: bellen, sms’en en surfen kost er niet meer dan in België. Buiten de EU is het echter een ander verhaal. Daar heb je voor je het weet 60,50 euro gespendeerd – het maximum voor je provider je verbruik blokkeert. Orange, Proximus en BASE bieden gelukkig speciale formules aan, zo weet Mijntelco.be.