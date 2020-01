Belgische luchthavens telden recordaantal passagiers in 2019 KVDS

03 januari 2020

12u31

Bron: Le Soir, Eigen berichtgeving 0 Reizen De Belgische luchthavens hebben nog nooit zo veel passagiers verwelkomd als vorig jaar. Maar liefst 35 miljoen passeerden er. Opmerkelijk: het luchtverkeer is wel gedaald.

Brussels Airport in Zaventem telde in 2019 in totaal 26 miljoen passagiers, Charleroi ongeveer 8,4 miljoen, Oostende 457.423 en Antwerpen 306.000. In Oostende was dat het beste resultaat sinds 1966, met dank aan de nieuwe lijn naar Moskou. In Antwerpen was het de bijkomende capaciteit van TUI fly en de heropstart van de verbinding met Londen City die het hem deden.





Het aantal vluchten op Zaventem is dan weer gedaald, naar 234.284 in 2019, waar het er in 2018 nog 235.450 waren. Op zich hoeft dat niet paradoxaal te zijn, want dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er grotere vliegtuigen de luchthaven aandoen of dat ze voller zitten.

Lees ook: Brussels Airport surft 200 keer sneller dan doorsnee Belg