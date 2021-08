Belgische coronakaart kleurt opnieuw wat roder: Frankrijk bijna volledig rood, ook in Italië twee rode regio’s erbij

Kortere zomervakan­tie? Dan wordt het nog drukker op reis

7 juni De zomervakantie mag gerust twee weken korter, vindt 48 procent van alle Vlamingen. Als dat plan werkelijkheid wordt, zal er voor veel mensen veel veranderen. Want wanneer gaan we dan nog op reis? Wat wordt de impact op het onderwijs? Kunnen onze kinderen nog op zomerkamp? En gaan we zelf nog kunnen beslissen wanneer we verlof inplannen? Experts uit onderwijs, toerisme, hr en jeugdwerk delen hun visie. Over één ding zijn ze het zeker: “We gaan dit grondig moeten bespreken.”