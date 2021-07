Belgisch koppel na 1,5 jaar sluiting van hun Ierse B&B: “Gelukkig kúnnen wij deze zomer nog opengaan”

Na twaalf jaar elke zomer op vakantie te gaan in Ierland, besloten Kris en Ireen in 2014 te verhuizen van Heist-op-den-Berg naar het groene eiland. “We waren net in verwachting van onze eerste zoon Aedan (7) en wilden dat onze kinderen konden opgroeien in de natuur, ver weg van alle drukte en stress waar ons leven in België mee gevuld was. We gaven beiden onze job in het onderwijs op en vertrokken. Omdat we het niet zagen zitten om ons in een grote stad in Ierland te vestigen en er een job te zoeken, besloten we om die andere droom van een B&B waar te maken.”