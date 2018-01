Belgisch gezin al vier dagen vast op luchthaven New York: "We zitten er helemaal doorheen" Sven Van Malderen

13u20

Bron: RTL 421 Twitter Reizen Wat een droomvakantie in de Verenigde Staten had moeten worden, is voor het gezin van Michel uitgedraaid op een teleurstelling van jewelste. Door de hevige sneeuwval zit de man uit Luik met zijn vrouw en twee kinderen al vier dagen vast op de luchthaven van New York. "We kunnen niet meer", luidt hun noodkreet bij RTL.

De familie was op 31 december naar 'The Big Apple' getrokken om er Nieuwjaar te vieren. Vijf dagen later zouden ze terugkeren naar ons land, maar daar is intussen nog niets van in huis gekomen. "We hadden een reis geboekt via Connections. Alles is heel goed verlopen, het hotel was fantastisch", vertelt Michel.

Maar de extreme koude gooide roet in het eten. "Door de sneeuw hebben we er 2,5 uur over gedaan om de luchthaven te bereiken. Daarna duurde het nog eens drie uur en 38 minuten vooraleer onze instapkaart in orde was."

Het ergste moest dan echter nog komen: enkele uren voor het voorziene vertrek werd hun vlucht plots geannuleerd. Door de slechte weersomstandigheden mochten langeafstandsvluchten niet meer opstijgen.

C’est comme ça que vous traitez vos passagers chez @XLAIRWAYSFRANCE ? #xlairways @60millions @BFMTV pic.twitter.com/eWTk2I89ma Noemie Madar(@ Noemiemad) link

"Sindsdien is het een catastrofe", gaat Michel verder. "Delta Airlines kon ons niets wijzer maken. Op de verzekeringen hoeven we ook niet te rekenen, want niemand treft schuld. De luchthaven heeft gehandeld op vraag van de overheid", foetert Michel.

Om middernacht werd het gezin verzocht om opnieuw de bagage op te pikken. "Niemand kan ons blijkbaar helpen. We kunnen niet meer terug naar het hotel, want ons budget is op. De prijzen zijn intussen haast verdriedubbeld, een overnachting kost nu 200 dollar (170 euro)."

Het gezin kreeg tot vier keer toe uitzicht op vertrek, maar evenveel keer werd de vlucht afgelast. "We hebben tickets gekocht bij XL Airways, een Frans bedrijf. Helaas blijven we rood licht krijgen van de luchthaven. Uiteraard krijgen we een schadevergoeding, maar intussen moeten we het hier sinds donderdagavond maar zelf zien te redden."

Des voyageurs toujours bloqués à #NewYork #JFK 24h après le passage de la tempête de neige.

Ici des passagers de @XLAIRWAYSFRANCE bloqués dans l'aérogare. pic.twitter.com/DdhZ5ZdfuL Cédric Faiche(@ cedricfaiche) link

Michel had eigenlijk vorige week al opnieuw moeten gaan werken. "Maar mijn baas gelooft niet eens dat ik hier vastzit, de problemen bij JFK Airport komen niet in het nieuws. We zitten er helemaal doorheen, zowel op financieel als psychologisch vlak."

Andere Belgen vertoeven in dezelfde situatie. "Het is waar, niemand bij Delta Airlines helpt ons", bevestigt Frédéric. "We worden aan ons lot overgelaten. Andere luchtvaartmaatschappijen hebben intussen extra vluchten voorzien, maar wij blijven hier maar zitten. Het enige wat we te horen krijgen, is dat we elke dag opnieuw naar de luchthaven moeten gaan. En dat allemaal op eigen kosten."

Het slechte weer blijft intussen voor problemen zorgen op JFK. Zaterdag werden maar liefst 94 internationale vluchten geschrapt, gisteren overstroomde een deel van terminal 4 als gevolg van een breuk in de leiding.

Water main break adds insult to injury at weather-plagued #JFK airport. Cascades of water flooded customs hall in Terminal 4. Customs closed, planeloads of people stuck on flights that already landed. Other flights diverted elsewhere. #abc7ny pic.twitter.com/I5CUDEBPZ4 Josh Einiger(@ JoshEiniger7) link

Water main break floods parts of #JFK airport https://t.co/YNLj70G5Mn pic.twitter.com/L0zaLlC9lr Airlines Newz(@ Airlines__Newz) link